Les Gilets jaunes des groupes Facebook auront-ils bientôt un "représentant officiel" ?

Problème : quelques heures après son lancement, l'initiative a été abandonnée. Et les publications supprimées. Et pour cause, comme très souvent, il y a désaccord. Maxime Nicolle est ainsi monté au créneau dès le soir même. S’il a pris ses précautions en écrivant qu'il s'agissait bien d'un "avis personnel", il a tout de même partagé auprès des membres de son groupe qu’il ne "souhait[ait] pas être représentant ou en avoir un". Une position qu’a toujours tenue celui qui s’est fait connaître sous le pseudo Fly Rider, expliquant de nombreuses fois que, d'après lui, "on ne peut pas décapiter un mouvement sans tête".