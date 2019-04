Les heures sup' non payées des Français

Près de six Français sur dix font régulièrement des heures supplémentaires non payées. C'est le constat d'une étude menée par le groupe de gestion de ressources humaines ADP. Ces heures sup' sont les conséquences logiques de la baisse du temps de travail à 35 heures. Près de 12% des salariés assurent travailler plus de dix heures par semaine sans contrepartie. Si certains affirment que c'est un choix, d'autres ressentent de la fatigue et de la frustration.



Ce vendredi 12 avril 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", parle des heures sup' non payées. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.