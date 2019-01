Les "Invisibles" : la Cité des Dames, ce lieu où les femmes SDF ne se cachent plus

Les femmes SDF, "on les appelles les Invisibles", indique le directeur. Pour se protéger, elles se cachent. Dans les centres d'accueil classique, elles sont peu nombreuses par crainte des violences et des viols et parce qu'ils sont rarement adaptés à leurs besoins. "Ici, on cherche à leur rendre leur visibilité."





Marie ne se cache plus, et de semaine en semaine, elle a réussi à retrouver une situation plus stable : un hébergement provisoire à deux pas du Centre des Dames et un poste de serveuse en "extra". Elle s'est même achetée de nouvelles chaussures pour aller travailler mais se garde bien de les mettre "tous les jours pour qu'elles restent jolies". Elle a également avancé dans ses démarches administratives.





"J’ai remis mes papiers à jour notamment auprès de la Sécurité sociale", dit-elle. "Ici ils te remotivent, ils arrivent à trouver des solutions alors que lorsque tu es toute seule dans la rue, c’est franchement beaucoup plus dur. Et puis tout bêtement, tu ne peux pas te rendre à la Sécu comme une clocharde, après avoir dormi dans un parking. Ce n’est pas possible." Si elle revient ici de temps en temps la journée, c'est donc plus pour le côté convivial : "discuter, emprunter un livre".