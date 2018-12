Les jours fériés de l'année 2019

Pendant l'année 2019, neuf jours fériés tomberont en semaine, soit deux de plus qu'en 2018. Au mois de mai, on dénombre deux opportunités de week-end de cinq jours. Au mois de novembre, il y aura deux week-ends de trois jours. Additionnés à ceux de Pâques et de Pentecôte, cela nous donne quatre repos hebdomadaires de trois jours pour 2019. Par contre, le 14 juillet tombera un dimanche.



