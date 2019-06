Les jours fériés nuisent-ils à l'économie ?

Mai est le mois où il y a le plus de ponts. Comparées aux mois normaux, les coupures de mai ont des impacts économiques, jusqu'à moins 10% de croissance, sur certaines activités. Néanmoins, certains secteurs dont l'hôtellerie et de la restauration sont les grands gagnants de ces mini-vacances.



