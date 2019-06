Les Lelandais, frère et mère, veulent changer de nom de famille

Leur avocat qui raconte les faits, Maître Dereymez, explique que la famille "se cache et reste enfermée". Il faut dire que la famille a déjà été agressée plusieurs fois auparavant, mais n'avait jamais porté plainte. "On est dans cette situation parce qu'ils s'appellent Lelandais, on leur fait payer plus qu'ailleurs (…) Vous imaginez leur vie, ils ne peuvent plus porter le nom qu'ils ont", rétorque leur avocat.





Si un changement de nom ne changera pas tout pour la famille Lelandais, cela leur permettra peut-être de repartir d'un bon pied. "On ne peut plus porter le nom que l'on porte depuis des centaines d'années, le nom de notre fils", déplore Christiane Lelandais.





Mis en examen pour "séquestration et meurtre" de la petite Maëlys et pour "meurtre" dans l'affaire du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais est cité dans d'autres dossiers de disparitions ou meurtres énigmatiques dans la région. Pas moins de 24 enquêtes ou demandes d'enquêtes le concernant ont été ouvertes depuis les révélations le concernant.