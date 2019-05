Les manifestants s'attaquent à Pitié-Salpêtrière

Vers 16 heures le 1er mai 2019, des manifestants sont venus forcer une des grilles de la Pitié Salpêtrière. Le personnel de l'hôpital a dû s'interposer pour protéger le service de réanimation où la tentative d'intrusion a eu lieu. Une centaine d'individus ont été interpellés et placés en garde à vue. L'AP-HP a décidé de porter plainte ce 2 mai 2019.



