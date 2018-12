Les marques aiment les jeunes seniors

Les 55 ans et plus sont une cible marketing qui vaut de l'or. Ils sont privilégiés par certaines startups. D'ici 2040, ils représenteront plus de deux personnes sur cinq. Actuellement, ils sont 21 millions et ces seniors ont un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, plus de 25 000 euros par an. Pour les séduire, entreprises doivent bousculer leurs stratégies de communication.



