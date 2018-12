Les œufs de poisson, une alternative au caviar

Le caviar n'est pas adapté à tous les budgets. Pour les fêtes, d'autres alternatives plus abordables s'offrent aux férues de plats de poisson. Les œufs de saumon, par exemple, sont au prix de 89 euros le kilo, ceux de truite sont à 45 euros et les œufs de lump à 31 euros le kilo. Il faut faire attention à ces derniers car ils contiennent souvent des colorants pour tromper les acheteurs.



