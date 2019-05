Les parents de Vincent Lambert attaquent le CHU de Reims et le Dr Sanchez en justice pour "non-assistance à personne en péril"

Le 20 mai également, la cour d'appel de Paris, saisie par les avocats des parents, avait demandé in extremis la reprise des traitements, stoppés le matin même par les médecins. Pour l'avocat du neveu de Vincent Lambert, François Lambert, il faut que le CHU de Reims et le Dr Sanchez "tiennent bon". Selon lui, il s'agit d'une stratégie"assez habituelle". Il s'agit de "dégoûter le Dr Sanchez et appuyer la demande de transfert en disant que l'hôpital s'est disqualifié".





En effet, les avocats des parents avaient donné le ton de la bataille, il y a quelques jours. "Le combat, à partir d'aujourd'hui, c'est le transfert de Vincent dans une unité spécialisée où il sera pris en charge de manière bienveillante par des spécialistes et non plus par ce CHU qui n'a fait de lui qu'un mort en sursis", avait déclaré Me Jérôme Triomphe, reprenant une position maintes fois affirmée. "Nous attendons le transfert de Vincent avec impatience. En France, des établissements sont prêts à l'accueillir", a assuré Anne, petite sœur de Vincent, reconnaissant toutefois: "La justice et la tutelle peuvent encore bloquer".