Les particuliers victimes de coupures d'EDF sont-ils des "dommages collatéraux", comme le dit Philippe Martinez ?

Interrogés sur ces actions revendiquées par la CGT, Philippe Martinez s'est excusé auprès des citoyens. "Nous avons répété que c’étaient les grandes entreprises, les préfectures, les lieux de gouvernance qui sont visés", a-t-il assuré sur LCI ce vendredi 20 décembre. "Les citoyens qui sont touchés parce qu’ils habitent à côté de ces lieux publics, en souffrent aussi, et ce ne sont pas les cibles", a ajouté le patron du syndicat.

Plus difficile toutefois d'envisager des coupures ciblées sur de grandes entreprises à Montluçon où des "actes de malveillance" ont également été réalisées, selon Enedis.

Là encore, le syndicaliste indique que l'exécutif ne laisse pas le choix aux grévistes : "Le gouvernement n’entend rien (…), ça force mécaniquement la population à appuyer plus fort sur le terrain."

Pour contrecarrer les critiques, Philippe Martinez a tenu à saluer les actions de militants engagés qui, plutôt que de couper le courant, le rétablissent "à ceux qui n'on plus assez de ressources pour se payer un bien commun qui est l'énergie", regrettant au passage que "plus de 10 millions de personnes en France" soient en précarité énergétique.