Les Pavillons-sous-Bois : soupçons de maltraitance dans un centre pour autistes

C'est une décision rarissime. La MAS (Maison d’accueil spécialisée) des Pavillons-sous-Bois est placée sous administration provisoire ce 30 juillet 2019. Brûlures, hématomes, menaces... L'équipe en place est écartée en raison de mauvais traitements. La mère d'un résident a porté plainte et il y a d'autres accusations depuis plusieurs années. Nous avons rencontré les familles.



