Les policiers et gendarmes français soumis à un questionnaire sur leurs conditions de travail

La commission a déjà procédé à une centaine d’auditions, et affirme avoir reçu plus de 10.000 questionnaires remplis. Diffusé depuis lundi, le questionnaire sera ouvert jusqu’au 28 juin. Le rapporteur de cette commission, le député Christophe Naegelen (UDI), nous a, par ailleurs, indiqué qu’il avait dû passer par les syndicats de policiers et associations de gendarmes pour le diffuser largement, parce que le ministère de l’Intérieur n’a pas validé l’initiative, au motif que "ce questionnaire n’entre pas dans les prérogatives de la commission d’enquête", au nom de "la séparation des pouvoirs"... Ce rapport doit être présenté à ladite commission le 3 juillet, puis à la presse le 12 ou le 13 juillet.