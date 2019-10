Les pompiers en ont ras-le-bol de leurs conditions de travail

JT 13H - Face aux agressions à répétition et à la hausse des interventions, les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Ils descendent dans les rues de la capitale pour faire entendre leur ras-le-bol.

Au premier semestre 2019, près de 70 cas d'agression contre les secouristes ont déjà été répertoriés. Ce 15 octobre 2019, les pompiers organisent une manifestation nationale à Paris. Ces soldats du feu dénoncent le manque de moyens, l'insécurité grandissante et un travail de plus en plus difficile. Dans une caserne à Nantes, ceux qui n'ont pas pu venir à la capitale ont le devoir d'assurer un service minimum malgré la grève. Et le moral n'y est pas.