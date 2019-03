Les premiers cahiers de doléances apparaissent aux temps de Louis XVI

En 1789,le pays en pleine crise, Louis XVI a proposé à la population d'exprimer leurs doléances et leurs plaintes. Dans tous les cahiers, un sujet revient immanquablement : les impôts. En parallèle, la justice fiscale ainsi que la liberté individuelle sont également demandées. Et c'est le 17 mars 1789 que l'on retrouve la première requête de suppression de la traite des nègres ainsi que l'abolition de l'esclavage. Actuellement, les Archives départementales de l'Orne conservent 400 cahiers de doléances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.