Les produits vintages font leur retour dans la grande distribution

JT 20H - Certaines enseignes jouent actuellement la carte du vintage avec des produits alimentaires et d'habillement pour ravir les consommateurs nostalgiques. Cette tendance est une bonne opération pour les magasins.

On le sait depuis longtemps que la nostalgie est un vrai moteur pour booster les ventes. De nos jours, le retour au vintage est ainsi devenu une autre tendance de consommation. Et la grande distribution s'y met. Cette tendance touche les produits alimentaires, mais envahit également la mode et les vêtements de sport.



