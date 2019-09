Les professions libérales unies contre la réforme des retraites

JT 20H - Trois jours après la grève de la RATP, d'autres professions sont descendues dans la rue pour protester par avance contre la réforme des retraites.

Les professions libérales sont descendues dans la rue pour protester par avance contre la réforme des retraites, lundi 16 septembre 2019. Contrairement à la RATP, leurs systèmes sont excédentaires et ne coûtent rien aux contribuables. Infirmières libérales, pilotes de ligne, hôtesses de l'air, avocats... Ils sont 700 000 en tout. Quelles sont leurs inquiétudes ?



