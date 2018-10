Les salariés français de moins en moins syndiqués

Le taux de syndicalisation, secteurs privé et public confondus, est actuellement de 11%, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail. Divisés, les syndicats peinent à mobiliser, d'autant plus que les manifestations n'arrivent plus à faire avorter des réformes. Une tendance qui a débuté vers la fin des années 80 où le taux de syndicalisation était à 20%, quasiment le double du taux actuel.



