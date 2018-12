Les succès de la livraison de repas à domicile pour senior

A Oyonnax, dans l'Ain, le service de livraison de repas pour personnes âgées est de plus en plus plébiscité par les seniors et leur famille. C'est une entreprise partenaire des collectivités locales qui prépare les plats tous les matins. Les menus comprenant entrée, plat et dessert sont élaborés par une diététicienne et livrés dans des petites barquettes. Pour le prix du portage, il varie de huit à dix euros selon la communauté de commune.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.