Les syndicats, premiers opposants à Macron

L'ÉDITO - Les gilets jaunes ont "raté" leur grand retour hier à Paris lors du samedi de manifestation. Les syndicats sont-ils en train de récupérer l'esprit du mouvement ?

On était loin de la mobilisation des premiers jours hier à Paris, lors du samedi de manifestation des gilets jaunes. Ils ont été empêchés de manifester par la mobilisation policière qui leur aurait opposé. Toutefois, les dernières manifestations qui se sont succédé, vendredi et samedi, ont été gênées par les casseurs, mais pas par les forces de l'ordre. "Il faut faire attention, car si les gilets jaunes les plus en vue sont en état de faillite, l'esprit gilet jaune, lui, n'est pas mort", affirme Olivier Mazerolle. Cet esprit sera-t-il récupéré par les syndicats ?



