Les transports en commun fortement réduits en Île-de-France, une cinquantaine de stations de métro fermées

En raison de la crise sanitaire, le trafic est réduit sur le réseau RATP. A la demande des autorités, les trains circulent dès ce jeudi 26 mars de 6 heures à 22 heures et certaines stations de métro sont fermées. Les derniers départs des terminus se feront entre 21 heures et 21h30. Ce plan de trafic a été mis en place en raison de la baisse de fréquentation, qui s'élève entre 5% et 6% par rapport à la normale pour la RATP et 10% pour la SNCF, et l'indisponibilité d'une partie du personnel.

Pour la journée du jeudi 26 mars, en moyenne 30% du trafic sera assuré sur les lignes 2, ligne 3, ligne 3b, ligne 4, ligne 5, ligne 6, ligne 7, ligne 7b, ligne 8, ligne 9, ligne 10, ligne 11, ligne 12. C'est 40% de la circulation qui sera assurée pour la lignes 13 et ligne 14. 50% du trafic sera assuré sur la ligne 1. Les trains et RER de la SNCF (Transilien) circuleront à une fréquence plus faible, avec moins de 25% du trafic habituel et des bus de substitution remplaceront le RER après 22 heures. Le OrlyVal sera maintenu à hauteur de 50% et la fin de service est prévue à 21 heures. Enfin, le funiculaire de Montmartre qui monte au Sacré-Cœur est fermé jusqu'à nouvel ordre.