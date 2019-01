"Ça suffit !" : la nouvelle campagne contre l’homophobie et la transphobie à l’école

Etre homosexuel ou transsexuel à l’école peut vite s’avérer douloureux pour les jeunes LGBT. Subissant insultes et brimades, certains se replient sur eux-mêmes, ne parvenant plus à suivre en cours. Pire, certains élèves discriminés ont des tendances suicidaires. Un constat inacceptable pour le ministère de l’Education qui lance ce lundi une campagne de sensibilisation dans tous les lycées et collèges de l’Hexagone.





"Axée sur des affiches, des flyers, les réseaux sociaux et des supports pédagogiques pour les équipes enseignantes, elle s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation résolue du Gouvernement contre les violences homophobes et transphobes.", souligne le site du ministère, précisant que le ministre Jean-Michel Blanquer se rendra dans la matinée au lycée professionnel Hector Guimard à Paris. Outre les affiches et les prospectus, ornés du slogan "tous égaux, tous alliés", un guide sur ces questions sera disponible à partir de la semaine prochaine pour les équipes pédagogiques. Un service d’assistance sera également ouvert pour venir en aide aux élèves discriminés (ecoute.contrelhomophobie.org. / 0.810.20.30.40 ou 01.41.83.42.81).