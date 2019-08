Ligne Nice-Pékin : la promenade des Chinois

À Nice, le front de mer pourrait devenir la promenade des Chinois. Dès vendredi, une ligne aérienne directe sera ouverte entre l'aéroport de la ville et celui de Pékin. Pour les touristes chinois, un service numérique a été développé spécialement par une start-up française sur le réseau social numéro un en Chine, WeChat.



