Livres interdits à la vente : les criantes carences du commerce en ligne

Et les autres livres dénoncés par Stéphanie Courouble Share ? S'ils sont tous bel et bien négationnistes, ils ne sont pas pour autant interdits. "C'est assez rare d'interdire un livre", souligne Me Binello. Le droit, au travers de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, met la liberté d'expression au-dessus de tout et seules quelques exceptions comme les libertés fondamentales et le respect de la vie privée peuvent y faire obstacle.





La Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra) est l'association qui entame le plus de procédures judiciaires pour tenter de faire jouer ces exceptions, en s'appuyant sur une autre loi : la loi Gayssot, faisant du négationnisme et de la contestation de l'existence de tous crimes contre l'humanité, un délit. Toutefois, "c'est compliqué parce que les ouvrages négationnistes sont touchés par la prescription. Au bout d'un an après la publication, il est trop tard", indique la Licra.





Ce n'est pas la seule limite. La loi conduit bien souvent à condamner l'auteur et son éditeur, mais à laisser les œuvres polémiques disponibles. Un exemple : au début des années 2000, L'autre visage d'Israël, de Israël Shamir est très critiqué dans l'opinion publique. Le livre est vite retiré de la vente par son co-éditeur, les éditions Balland. En 2004, les éditions Al Qalam le rééditent et sont pour cela poursuivies par la Licra. Deux ans plus tard, l'éditeur sera condamné pour "incitation à la haine et à la discrimination". L'ouvrage reste, quant à lui, disponible en ligne, notamment sur le site de la Fnac.