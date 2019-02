Loi anti-casseurs : Castaner défend le texte avant un vote solennel à l'Assemblée nationale

"Cette loi ne vise pas à empêcher, au contraire, elle vise à protéger les manifestations.", se défend le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dans une tribune parue sur Facebook, lundi soir. "Car trop souvent, quelques brutes mettent en péril notre droit à manifester. Depuis le début du mouvement dit « de Gilets jaunes », plus de 1200 policiers, gendarmes et pompiers et près de 1900 gilets jaunes ont été blessés. Les centres-villes sont parfois pillés, le mobilier urbain ravagé, les symboles de la République visés. Ce sont aussi des salariés empêchés et au chômage partiel. A Paris, ce sont plus de 1900 magasins attaqués."





Cette proposition de loi portée par le sénateur LR Bruno Retailleau est décriée par l'opposition de gauche et une partie des députés LREM. Une vingtaine d'entre eux devraient s'abstenir lors du vote. C'est la règle au sein du groupe LREM: "abstention péché véniel, vote contre péché mortel" c'est-à-dire exclusion. La proposition de loi retournera ensuite au Sénat le 12 mars pour une deuxième lecture. Le gouvernement, qui l'a reprise à son compte début janvier, souhaite une adoption définitive rapide pour cause de manifestations récurrentes des "gilets jaunes".