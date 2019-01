Loir-et-Cher : un enfant de 4 ans oublié dans un bus durant sept heures

Selon la procédure, deux vérifications doivent être réalisées : celle de la surveillante, qui doit faire le tour du bus, ainsi que celle du conducteur, qui doit se rendre au fond du car. "L’accompagnatrice n’a pas vu qu’il restait un enfant et mon conducteur n’a pas vu non plus qu’il restait cet enfant sur un siège", a regretté le directeur de la compagnie. Mis à pied pour cinq jours, le conducteur, âgé d'une cinquantaine d'années, est "effondré".





"Aller au fond du car juste pour faire un tour dans le couloir, ça ne sert à rien. Il faut vraiment regarder sur les sièges et vérifier qu’il ne reste rien au sol qui puisse indiquer la présence d’un enfant comme par exemple un cartable", a commenté la compagnie.





La gendarmerie de Montoire-sur-le-Loir a ouvert une enquête. Contacté, le procureur de la République de Blois attend que les gendarmes aient terminé leurs investigations pour "déterminer s'il y a une responsabilité pénale, et si oui, qui est responsable".