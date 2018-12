Lycées : 450 établissements perturbés par les blocages

Ces derniers jours, la mobilisation des lycéens a pris un tour violent à plusieurs reprises. Ce 11 décembre, un syndicat a appelé à un mardi noir avec des blocages et des filtrages à l'entrée des établissements. Les perturbations ont touché 450 lycées sur un total de 4 200. Mais, contrairement à la semaine dernière, il n'y a pas eu d'incident notable.



