Lyon : indignation après des tags racistes et antisémites dans le centre ville

Peu après l'annonce des dégradations, plusieurs personnalités se sont rendues sur place. La ministre de la santé Agnès Buzyn, en visite à Lyon, a fait le déplacement, accompagnée du préfet du Rhône Pascal Mailhos et du maire de la ville Gérard Collomb. Les autorités ont "unanimement condamné ces actes odieux, d'autant plus dans une ville comme Lyon qui fut le théâtre de la résistance", a rapporté le service de presse de la préfecture.





Le président de la Métropole David Kimelfeld a écrit sur Twitter éprouver "de la nausée à la colère", soulignant que ces inscriptions avaient été taguées sur l'avenue où se trouve le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Et le maire d'ajouter : "La Ville de Lyon et la mairie du 7e arrondissement font le nécessaire pour que ces horreurs soient effacées rapidement. Les coupables devront être traduits devant la justice". Via Twitter, la LICRA a elle aussi annoncé un dépôt de plainte.