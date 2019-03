Ma vie après... avoir lancé une alerte : Karim, "des galères tous les jours"

Aujourd'hui encore, la vidéo qu'il a réalisé pour que "tout le monde voit ce que font les gros industriels, comme Suez et Arcelor" continue malgré tout de le hanter. "C'est toujours la galère. Je n'ai pas retrouvé de boulot", assure-t-il à LCI. "J'ai contacté 163 boîtes. Les patrons qui te disent : 'T'inquiète pas, on va t'embaucher', après t'as plus de nouvelles. Thierry Marx m'a proposé une formation, mais je veux bosser tout de suite, je ne veux pas attendre l'année prochaine et faire une formation de trois mois", estime-t-il. Avant de lâcher : "Un lanceur d'alerte c'est quoi ? C'est un panneau publicitaire qu'on invite pour des conférences ou dans les médias. On t'invite pour raconter ta vie et ta souffrance."





Auprès des siens, Karim paie également le prix de son acte. "Ma famille c'est fini, elle m'adresse plus la parole. Mes parents, mes frères. Ils bossaient chez Arcelor. A cause de moi, ils n'y bossent plus. Il y en a un qui a repris son ancien métier, un autre bosse pour Renault. Mais ils ont eu une période de galère à cause de moi." Pas sûr qu'il puisse se retourner vers eux si sa situation s'aggrave : en ce mois de janvier, il devait quitter le logement qu'il occupe depuis le début de l'année avec sa femme, elle aussi sans emploi, et ses trois enfants. "Le propriétaire m'a fait un recommandé, il récupère les lieux. Comment je fais ? Avec ma vidéo, je pensais faire un geste citoyen, je croyais que j'aurais simplement une amende…" Auprès de nos confrères de France Bleu, il a précisé sa volonté de quitter la Lorraine pour s'éloigner d'ArcelorMittal.