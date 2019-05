Macron célèbre "la fête de ceux qui aiment le travail" et se fait reprendre : mais que fête-t-on vraiment le 1er-Mai ?

Dans un tweet posté dans l’après-midi, mercredi 1er mai, le président de la République a donné son interprétation de ce qu'était le 1er-Mai. "Le 1er mai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail nous construisons l’avenir. Merci de porter ces valeurs et d’œuvrer chaque jour pour notre Nation." Emmanuel Macron laisse donc entendre que la Fête du travail est seulement la fête de ceux qui aiment travailler. Rien de surprenant, eu égard à la communication présidentielle sur le sujet, inlassablement axée sur la nécessité de faire baisser le chômage. Certes, c’est comme cela qu’elle s’appelle et à cela qu'elle est souvent résumée. Mais dans les faits, le 1er-Mai est historiquement rattaché aux luttes pour les droits des travailleurs..





En France, la première édition du 1er-Mai a eu lieu en 1890 : les ouvriers défilent pour demander la journée de huit heures, inspirés par les travailleurs américains qui, le 1er mai 1886, quatre ans plus tôt, avaient obtenu la même chose, après quatre ans de lutte. Le 1er mai devient alors un jour de manifestation ouvrière en France, peut-on lire sur le site du ministère du Travail. Il faudra attendre le 26 avril 1946 pour que la France en reconnaisse le caractère chômé le 26 avril 1946. Il n’est dès lors plus un jour de grève. En 1948, il devient férié et chômé. Depuis, les syndicats et tous les Français qui le souhaitent continuent de défiler tous les 1er mai, pour réclamer de nouvelles avancées et défendre les acquis sociaux et le droit du travail.