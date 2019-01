Macron face aux maires : des échanges sans langue de bois

Après trois mois de crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a lancé le grand débat national ce vendredi 18 janvier 2019. Après la Normandie, c'est en Occitanie, dans le sud, que le président de la République est venu à la rencontre des 600 maires de la région. C'est le deuxième exercice du genre pour le chef de l’État à Souillac, avec cette fois encore, des échanges francs et directs entre lui et les élus.



