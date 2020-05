Macron lui dédie sa première visite "hors Covid" dimanche : ce qu'il faut savoir de la bataille de Montcornet

C'est dans ce village des Hauts-de-France que, 80 ans plus tôt, le colonel de Gaulle, alors commandant la 4e division cuirassée, rentre pour la première fois dans l’Histoire. Et pour cause : le lieu est d'une importance stratégique majeure car situé sur l'axe routier Reims - Laon - Saint-Quentin, point de passage obligé pour la logistique allemande.

Et de dénoncer la désertion du commandement, frappé par une "sorte d’inhibition morale (des chefs) qui les fait douter de tout et, en particulier, d’eux-mêmes". Un mois après la bataille, il rejoignait Londres où il lançait son appel du 18 juin appelant à poursuivre le combat.

"C'est à Montcornet que j'ai forgé mes résolutions", racontera le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, avant de poursuivre : "Si je vis, je me battrai, où il faudra, tant qu’il faudra, jusqu’à ce que l’ennemi soit défait et lavée la tache nationale. Ce que j’ai pu faire par la suite c’est ce jour-là que je l’ai résolu".

Ce 17 mai 2020, Emmanuel Macron prononcera d'ailleurs un discours au cours duquel il devrait "saluer le chef de guerre visionnaire" qu'était de Gaulle en 1940 et auquel le commandement français avait donné l'occasion d'appliquer ses idées, sur les manières de mener une guerre moderne, rapide, mobile, alliant les blindés à l'aviation. Et il "honorera le refus de la résignation et l'esprit de résolution et de résistance" dont le haut-gradé avait fait preuve face à "l'esprit de défaite" de certains responsables militaires et politiques français, précise-t-on dans son entourage.

Premier chef d'Etat à se rendre sur les lieux de cet épisode fondateur du destin du Général, il assistera au préalable, en format restreint, à deux cérémonies militaires à Dizy et La-Ville-aux-bois-les-Dizy. Emmanuel Macron se recueillera à la mémoire des combattants de la "Bataille de France" qui, malgré ses 60.000 morts, "est un angle mort de la mémoire militaire française", selon l'Elysée.