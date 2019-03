Made in France : la dernière usine à ballons est dans le Puy-de-Dôme

En cours de récré, dans les salles de fitness ou encore sur un terrain de basket, les ballons sont présents à toutes les étapes de notre vie. Et Plastico Rototech est la dernière usine tricolore à les fabriquer. Cette petite entreprise fournit principalement les établissements scolaires. Toutefois, des éditions limitées sont également produites à la demande des particuliers tout comme les professionnels.



