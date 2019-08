Maltraitance animale : la vidéo choc de L214 montrant des lapins entassés dans un élevage

Des animaux entassés à des "densités extrêmes" : l'association L214 dénonce ce mardi un nouveau cas de maltraitance, impliquant cette fois-ci des lapins. Une vidéo relayée sur Internet dévoile les coulisses d'un élevage intensif de Nueil-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres, où environ 8.000 bêtes vivent dans des cages métalliques.





Selon l'association, les images (vidéo ci-dessous) ont été tournées entre fin mai et août 2019. On y voit des animaux disposant d'"à peine plus d'une feuille A5 par lapin", voire 20 cm de large pour certaines cages individuelles.