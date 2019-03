Manifestante blessée à Nice : Geneviève Legay a bien été poussée par un policier

Ce vendredi 29 mars 2019, le procureur de la République de Nice est revenu sur la bousculade lors de laquelle Geneviève Legay a été sérieusement blessée. Contrairement à ce que les premières vidéos laissaient penser, la chute de la manifestante de 73 ans a bel et bien été provoquée par un policier. Devant de nombreuses vidéos et de nouveaux témoignages, ce dernier a changé sa version des faits. Il avait jusqu'ici nié avoir eu le moindre contact avec la victime. Il reste à déterminer si le geste était volontaire ou non.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.