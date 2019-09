Manifestation contre la PMA : la prise de position du président de la Conférence des évêques fait polémique

JT 20H - La prise de position contre l'extension de la PMA du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, divise les fidèles.

L'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules est l'un des dossiers sensibles de la loi bioéthique. Les évêques de notre pays ont manifesté leur opposition à ce projet. Le président de la Conférence des évêques de France a réaffirmé ce lundi, son opposition à cette extension. Mais qu'en pensent les catholiques ?



