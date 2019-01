"La politique ne se fait pas dans la rue, elle se fait à l’Assemblée" : les Foulards rouges ont battu le pavé à Paris

Alain*, aussi est venu de loin : "Je suis du Var, j’ai pris le train ce matin et je rentre ce soir. J’ai dépensé 150 euros pour venir ici, on s’investit !", explique le retraité. Lui se dit macroniste. "Mais on est surtout là pour défendre les institutions démocratiques", coupe son voisin. "J’ai voté Macron mais si son opposant avait gagné, j’aurais respecté sa légitimité, on ne peut pas réclamer la destitution d'un président démocratiquement élu comme ça !" Un peu plus loin, des manifestants scandent "On a voté ! On a voté".





"Il doit faire son mandat jusqu’au bout et faire ce qu’il a dit. Il a été élu pour ça, la démocratie, c’est que les gouvernements élus normalement puissent appliquer leur politique", estime de son côté Christophe, la cinquantaine. "Et la politique, elle ne se fait pas dans la rue, elle se fait à l’Assemblée nationale." Avec sa femme Francine, ils ne sont pourtant pas des soutiens de la première heure du Président : "On n'a pas voté pour lui au premier tour", tiennent-ils à souligner.





Comme beaucoup ici, Christophe en a marre : "On en a marre de la violence, on en a marre des Gilets jaunes. On ne sait plus trop pourquoi ils manifestent et je crois qu’ils ne le savent pas trop eux-mêmes d’ailleurs. Au début, les Gilets jaunes, je me disais pourquoi pas, mais aujourd’hui c’est une honte. Ça fait onze semaines que ça dure, la France mérite mieux."





Pour Francine, c'est aussi l'image du pays qui en pâtit à l'international : "On revient de l'étranger et l’image qu’on renvoie est insupportable. Sur CNN, ça tourne en boucle !" s'offusque cette Parisienne. "Plus personne n’a envie de venir en France", assure-t-elle.