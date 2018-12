Manifestation des gilets jaunes : le ras-le-bol des commerçants toulousains

La fréquentation de la ville de Toulouse est en chute libre. Certains commerces perçoivent 40% en moins de leur chiffre d'affaires les jours de manifestation des gilets jaunes. Les commerçants, les artisans et les autres professions aspirent à un retour au calme. D'autres réclament plus de fermeté à l'égard des casseurs.



