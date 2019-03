Manifestation des gilets jaunes : les scènes de violence suscitent l'indignation

Près de 80 enseignes ont été vandalisées lors des manifestations des gilets jaunes le 16 mars 2019 sur les Champs-Élysées. De tels actes de vandalisme sont condamnables. Même à Maringues, une ville se trouvant à plus de 400 kilomètres de Paris, ces scènes de violence ont indigné de nombreuses personnes. Ce 18 mars 2019, les commerçants, qui en sont les premières victimes, se retrouvent au chômage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.