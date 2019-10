Manifestation des policiers à Paris : les raisons de leur colère

JT 20H - Selon les organisateurs, 27 000 fonctionnaires la police nationale étaient dans la rue ce mercredi, à Paris. Manque de moyens, absence de reconnaissance... Découvrez leurs revendications.

C'est une mobilisation sans précédent depuis presque 20 ans. Vingt-sept mille policiers ont défilé dans la capitale ce mercredi 2 octobre 2019. Cette "Marche de la colère" a rassemblé l'ensemble des syndicats de police. Ils dénoncent des moyens en baisse constante, des effectifs jugés insuffisants et un manque de reconnaissance, notamment salarial. Nous avons recueilli les témoignages de certains d'entre eux.



