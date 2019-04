Manifestation du 1er mai : l'inquiétude règne

À deux jours de la manifestation du 1er mai, le préfet de Paris craint l'arrivée massive, notamment de blacks blocs et de casseurs. L'objectif est de les intercepter avant qu'ils rejoignent les cortèges. Les autorités veulent éviter que les Champs-Elysées soient de nouveau le théâtre d'incendie et de saccage. Les précisions de notre journaliste Julien Garrel dans le quartier Boulevard du Montparnasse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français