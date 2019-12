Manifestation du 5 décembre : des amas de pavés ont-ils été laissés sur les Champs-Elysées ?

Interrogée par LCI, la préfecture nous indique avoir été avisée de la situation ce mercredi matin et l'avoir signalée à la mairie. Nous avons "demandé une réquisition d'évacuation pour tout ce qui est utilisé parfois pour servir de projectiles et d'armes", a confirmé Didier Lallement lors d'une conférence de presse. Le préfet a enjoint la Ville de Paris de retirer un certain nombre de ces éléments, mobiliers urbains et objets de chantier notamment.

La Mairie, de son côté, se "décharge" sur l'entreprise en charge de ce chantier de sécurisation des traversées piétonnes. "La Ville a demandé à l’entreprise responsable de faire le nécessaire avant la manifestation de demain pour enlever les pavés et tous les éléments qui pourraient servir de projectiles et sécuriser le barriérage des zones dépavées."