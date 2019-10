Les agriculteurs expriment leur détresse : une centaine de blocages et barrages filtrants attendus ce mardi

MOBILISATION - Ce mardi, une centaine de blocages sont à prévoir en France, dont de nombreux en Île-de-France, en raison de la mobilisation des agriculteurs, protestant contre l'agribashing, les distorsions de concurrence et les accords de libre-échange. Le mouvement est lancé à l'initiative de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Le trafic francilien risque d'être fortement perturbé ce mardi. A l'appel des syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs, près d'une centaine d'actions de blocages sont prévus en France, notamment des barrages filtrants et autres rassemblements. Cette mobilisation, forte en région parisienne, s'effectue sous le slogan "France, veux-tu encore de tes paysans ?", à l'appel de la FNSEA.

Ainsi, en Île-de-France, trois départements risquent d'être impactés, à savoir les Yvelines, sur l'A10 et l'A11 au niveau d'Allainville aux Bois et Ablis, l'Essonne au niveau de l'A6, de la RN20 (Angerville, Pont d'Etampes) et la RN118 (cuvette d'Orsay), et le Val d'Oise, sur la RN14 (Villeneuve Saint-Martin, pont de Villeneuve) et la RN104 (Villiers Le Sec).