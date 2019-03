Manifestations : les gendarmes ont-ils le droit de prendre en photo votre carte d’identité ?

"Vérification classique et moderne oui, fichage non." C'est par ces mots que, interpellée en janvier dernier sur Twitter, la gendarmerie nationale s'était défendue concernant une polémique. En cause : la photo d'un agent utilisant son smartphone pour prendre en photo une carte d'identité, à l'occasion d'une manifestation en marge du "grand débat". Deux mois plus tard, la gendarmerie a finalement reconnu des éventuelles "initiatives isolées".





C'est en tout cas ce que le service communication a fait savoir au Monde, ce weekend. "Aucune directive n’a été donnée sur des prises de photos, on est clair là-dessus. Ce n’est absolument pas du fichage", a-t-on fait savoir au quotidien. Du côté de la gendarmerie, on reste droit dans ses bottes : prendre en photo des pièces d'identité est en effet licite. Mais seulement à certaines conditions.