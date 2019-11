Les blouses blanches redescendent dans la rue pour réclamer un "plan d'urgence"

Ce dimanche, le JDD affirmait que la reprise de la dette des hôpitaux était une piste envisagée comme remède à la crise. Mais le ministère de l'Economie et des Finances s'est empressé de rectifier : l'idée ne serait "pas une option envisagée". Et la dette est colossale, pas moins de 30 milliards d'euros, qui oblige les établissements de santé à emprunter sur les marchés financiers avec des taux d'intérêts de 2 à 4% selon Olivier Véran (LaREM).

Les représentants des directeurs et des médecins ont demandé une rallonge d'au moins 250 millions d'euros sur le budget de la Sécu. Dans un communiqué, six organisations "appellent unanimement les décideurs publics à rehausser" cet objectif de dépenses et souhaitent "a minima une progression de +2,4% comme cela a été le cas (en) 2019". Une rallonge qui permettrait d'"amorcer une sortie de crise, car derrière (ces) taux, c'est l'investissement pour le soin, l'innovation, et surtout les forces vives de nos établissements qui sont en jeu", affirment-elles. Et les forces vives ne cessent de répéter qu'elles sont "à bout de souffle".