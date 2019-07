"Tous les jours, on a des morts sur la conscience" : les soignants crient leur désespoir sous les fenêtres des ministères

Cela fait désormais plus de trois mois que plus de 150 services d'urgences à travers la France sont en grève. Malgré les annonces "pansements" d'Agnès Buzyn pour apaiser la colère, rien n'y fait : la colère est toujours là, ancrée, dans les têtes et les physiques épuisés. Les revendications sont inchangées depuis le début : une revalorisation salariale de 300 euros, de meilleures conditions de travail, davantage de moyens humains et financiers. C'est donc symboliquement que le cortège est parti depuis Bercy, non loin du Ministère de l'Economie et des Finances, direction le ministère de la Santé.





Sur le parcours, la popularité des soignants est largement visible : des personnes aux fenêtres applaudissent, des voitures klaxonnent, des touristes dans les bus à impériale dansent avec les grévistes, on aperçoit même des ouvriers s'arrêter quelques minutes pour regarder le cortège défiler. Mais pour Viviane, maman d'un enfant victime d'un grave accident il y a quelques années et "solidaire de ces personnes", "la population devrait se lever et descendre dans la rue pour les soutenir", dit-elle. "Je suis étonnée de voir que peu de personnes manifestent avec eux mais moi, j'avais envie d'être là, pour leur dire merci".





Deux amies septuagénaires regardent la manifestation passer depuis le trottoir : "Ils ont vraiment des raisons de manifester et de se mettre en grève, eux", glisse l'une d'elle. Plus loin, c'est un agent de la RATP qui applaudit à tout rompre le cortège. Rarement un mouvement n'aura été si populaire auprès des Français : 92% d'entre eux affirment soutenir ce mouvement,, indiquait un récent sondage.