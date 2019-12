Manifestations à Paris le 10 décembre : les secteurs où circuler devrait être plus que compliqué AFP

MOUVEMENT SOCIAL – Plusieurs manifestations et rassemblements sont annoncés mardi 10 décembre dans la capitale contre la réforme des retraites notamment. Plusieurs secteurs devraient être très difficiles voire impossible d'accès.

Des milliers de personnes devraient encore une fois fouler le pavé mardi 10 décembre pour exprimer leur colère. C’est sans surprise dans la capitale que les manifestants devraient être les plus nombreux avec plusieurs cortèges et rassemblement d’ores et déjà annoncés, notamment le plus important regroupant les opposants à la réforme des retraites. LCI fait le point sur la situation.

À partir de 11 heures , du côté de l'Hôtel de Ville

Dans le 4e arrondissement, dès 11 heures, les personnels de la Ville appellent au rassemblement devant l’Hôtel de Ville de la capitale. Ils rejoindront ensuite le cortège place Vauban, dans le 7e arrondissement

À partir de 12h45 sur le boulevard Raspail

A l’appel de l’intersyndicale de l’Université Paris 13 (CGT, FSU, Union syndicale solidaires et Unef), les étudiants se réuniront dès 12h45 devant les locaux de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 54 boulevard Raspail dans le 6e arrondissement. De là, ils rejoindront le cortège de la place Vauban, dans le 7e arrondissement.

À partir de 13h30, près des Invalides

A l'appel de plusieurs organisations syndicales (FO, Solidaires, CGT et FSU notamment), des milliers de personnes devraient se rassembler dès 13h30 place Vauban (VIIe) pour manifester contre la réforme des retraites. Le cortège rejoindra ensuite la place Denfert-Rochereau via l’avenue de Villars, le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail. Dans un communiqué de presse ce lundi, la préfecture de police indique que le dispositif de sécurité mardi 10 décembre "reposera sur des contrôles en profondeur des axes desservant la capitale, la sécurisation renforcée des lieux stratégiques de la capitale et des périmètres interdits aux manifestations, et une capacité d'intervention immédiate sur les groupes de casseurs et les cortèges non déclarés". Didier Lallement, préfet de Police, a pris en outre plusieurs décisions applicables sur l'ensemble du parcours de la manifestation avec la fermeture de tous les commerces et des recommandations aux commerçants concernés de prendre toutes les mesures utiles à la protection de leurs biens, l’interdiction pour les véhicules de stationner de minuit ce lundi à 20 heures mardi. Le Préfet a également demandé à la mairie de Paris de faire enlever tous les éléments pouvant servir de projectiles et sécuriser les chantiers de voie publique.

À partir de 15 heures , place de la République

A l'occasion de la journée internationale des droits humains, un rendez-vous en "solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis et le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance" est annoncé place de la République de 15 heures à 18 heures. Les manifestants demandent : "la libération de tous les Prisonniers Politiques Sahraouis", ou encore "l'arrêt des entraves du gouvernement français à la décolonisation du Sahara Occidental".

À partir de 17h30, Châtelet - Les Halles

Plusieurs groupes Facebook parmi lesquels "Désobéissance Ecolo Paris" et "Cerveaux non disponibles" invitent leur soutien à se retrouver à Châtelet pour faire "fermer les Halles". "En cette période de fêtes, les Halles, comme tout gros centre commercial, tourne à plein régime. Alors même que la grève pour les retraites commencée jeudi 5 s'installe dans la durée, et que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué d'un iota, la destruction capitaliste du vivant se poursuit toujours, écrit Désobéissance Ecolo Paris sur son profil. Il s'agit donc d'aider les boutiques et les magasins à réduire leur empreinte carbone et faire de la place à des espaces de partage gratuits, pour un Noël écofriendly et solidaire !"

