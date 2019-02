Manifestations des Gilets jaunes : le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'usage du LBD

Le LBD peut-il servir au maintien de l'ordre? C'est la question qui était posée au Conseil d'Etat, qui a examiné mercredi des recours déposés en urgence pour obtenir la suspension de l'usage du lanceur de balles de défense (LBD) dans les manifestations. La réponse des Sages est claire : ils ont rejeté ces demandes.





"Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants", précise le Conseil d'Etat dans son communiqué. En revanche, il a "constaté que l'usage du LBD avait dans la période récente provoqué des blessures, parfois très graves, sans qu'il soit possible d'affirmer que toutes les victimes se trouvaient dans les situations visées par le code de la sécurité intérieure, seules à mêmes de justifier une telle utilisation".