Manifestations des Gilets jaunes : les militaires de l'opération Sentinelle en renfort

En principe, les militaires de la mission Sentinelle sont là pour nous protéger de la menace terroriste et ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre. Pourtant, ils vont être déployés samedi 23 mars devant des sites jugés sensibles par crainte d'un nouveau coup de force des "gilets jaunes" ou des casseurs. L'opposition condamnait déjà l'initiative, laissant seuls les députés de la majorité pour défendre ce recours à l'armée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.