Manifestations et maintien de l'ordre par la police : que dit le droit ?

Globalement, l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes chargés du maintien de l'ordre doit toujours répondre aux principes d'absolue nécessité et de proportionnalité. Ensuite, tout dépend du contexte, notamment du niveau de violence et du caractère licite ou non de la manifestation.





Premier élément capital : que le rassemblement soit autorisé ou non, les forces de l'ordre peuvent employer la force sans sommation si des "violences ou voies de fait" sont exercées contre eux, ou si les forces de l'ordre "ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent". Toujours en respectant le principe de proportionnalité, qui sera détaillé plus loin.





En l'absence de violences directes à l'encontre des forces de l'ordre, l'encadrement de l'usage de la force dépend principalement du caractère légal ou non de la manifestation. En effet, une manifestation non-autorisée peut être considérée comme un "attroupement", qui est défini comme un "rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public". Un attroupement n'est pas illégal en soi mais pourra rapidement être considéré comme "susceptible de troubler l'ordre public" par les autorités (préfet, maire ou officier de police judiciaire) qui ont ensuite le droit de le disperser, en utilisant la force après plusieurs sommations.





Voici ce que disent les textes : "un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet [et] adressées dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure", indique l'article 412-3 du code pénal. Ces sommations sont, dans l'ordre : "Obéissance à la loi, dispersez-vous", puis : "Première sommation : on va faire usage de la force" et "deuxième sommation, on va faire usage de la force". Elles peuvent être complétées ou remplacées par le lancement d’une fusée rouge, explique l'avocate Alexandra Hawrylyszyn. De plus, cette autorité doit être "visible et identifiable, sans ambiguïté pour l’ensemble des manifestants" et "porteur de l'écharpe tricolore" ou d'un brassard tricolore, pour les commandants de groupement ou de compagnie de gendarmerie.